Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября

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Первый выход женского дуэта в открытый космос запланирован на 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.

Отмечается, что его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр.

Уточняется, что ранее планировалось, что первый в истории выход в космос двух женщин-астронавтов состоится в марте с участием Энн Макклейн и Кристины Кук, однако для Макклейн не нашлось готового скафандра.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».

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