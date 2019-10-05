Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября

Первый выход женского дуэта в открытый космос запланирован на 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.

Отмечается, что его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр.

Уточняется, что ранее планировалось, что первый в истории выход в космос двух женщин-астронавтов состоится в марте с участием Энн Макклейн и Кристины Кук, однако для Макклейн не нашлось готового скафандра.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».