Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября
Отмечается, что его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр.
Уточняется, что ранее планировалось, что первый в истории выход в космос двух женщин-астронавтов состоится в марте с участием Энн Макклейн и Кристины Кук, однако для Макклейн не нашлось готового скафандра.
Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».