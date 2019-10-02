Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября

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Последний запуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками связи системы «Гонец» с космодрома Плесецк запланирован на 29 ноября, заявил первый замгендиректора АО «Спутниковая система «Гонец» Олег Химочко.

«Дата пуска — 29 ноября, но может произойти перенос на 20–29 декабря», — цитирует его ТАСС.

По словам Химочко, окончательное решение по дате запуска будет принято в ближайшие дни.

Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.

30 августа космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.

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