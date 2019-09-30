Глава ЦЕРН рассказала о сотрудничестве с Россией
Как она отметила в интервью «Известиям», учёные из России уже давно вносят большой вклад в работу организации.
«Русские учёные очень эффективны и вносят большой вклад в работу ЦЕРН с самого начала нашего сотрудничества. Пока мы ждём ратификации нового соглашения, так или иначе действует предыдущее, которое было подписано в 1993 году. Чем раньше новое соглашение вступит в силу, тем лучше, поскольку оно касается нашего будущего сотрудничества», — сказала Джанотти.
По её словам, нынешние санкции против России не затрагивают участие российских физиков в новых проектах ЦЕРН.
«Нет, со стороны ЦЕРН никаких санкций нет. Мы сотрудничаем с людьми со всего мира без каких-либо барьеров», — сказала гендиректор организации.
Вместе с этим он отметила, что пока Россия является лишь наблюдателем в организации, поэтому она не может принимать участие в голосовании и её приглашают только на часть заседаний, однако российская сторона в настоящий момент рассматривает возможность стать полноправным членом ЦЕРН.
«Преимущество полного членства в том, что отношения становятся намного более прочными... Также членство позволит России заключать крупные промышленные контракты с ЦЕРН. Это высокотехнологичные контракты, которые доступны исключительно для государств — членов организации», — добавила она.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал о сотрудничестве России с ЦЕРН.