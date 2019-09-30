Глава ЦЕРН рассказала о сотрудничестве с Россией

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Генеральный директор Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Фабиола Джанотти рассказала о сотрудничестве с Россией.

Как она отметила в интервью «Известиям», учёные из России уже давно вносят большой вклад в работу организации.

«Русские учёные очень эффективны и вносят большой вклад в работу ЦЕРН с самого начала нашего сотрудничества. Пока мы ждём ратификации нового соглашения, так или иначе действует предыдущее, которое было подписано в 1993 году. Чем раньше новое соглашение вступит в силу, тем лучше, поскольку оно касается нашего будущего сотрудничества», — сказала Джанотти.

По её словам, нынешние санкции против России не затрагивают участие российских физиков в новых проектах ЦЕРН.

«Нет, со стороны ЦЕРН никаких санкций нет. Мы сотрудничаем с людьми со всего мира без каких-либо барьеров», — сказала гендиректор организации.

Вместе с этим он отметила, что пока Россия является лишь наблюдателем в организации, поэтому она не может принимать участие в голосовании и её приглашают только на часть заседаний, однако российская сторона в настоящий момент рассматривает возможность стать полноправным членом ЦЕРН.

«Преимущество полного членства в том, что отношения становятся намного более прочными... Также членство позволит России заключать крупные промышленные контракты с ЦЕРН. Это высокотехнологичные контракты, которые доступны исключительно для государств — членов организации», — добавила она.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал о сотрудничестве России с ЦЕРН.

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