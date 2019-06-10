Приходько рассказал о сотрудничестве России с ЦЕРН

Первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал о сотрудничестве России с Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Он отметил, что магистральным направлением сотрудничества России с ЦЕРН является физика высоких энергий.

«Вместе с тем совместная работа охватывает широкий спектр научных вопросов», — цитирует РИА Новости Приходько.

Он сообщил, что к числу этих вопросов относятся физические исследования, которые осуществляются вне коллайдеров, ядерная физика низких и промежуточных энергий, астрофизика, физика нейтрино, а также сопутствующие проведению фундаментальных исследований новейшие разработки по нанотехнологиям, материаловедению, современной электронике, информационным и компьютерным технологиям, созданию сверхмощных магнитов, медицинской физике.

В апреле Россия и ЦЕРН подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в ней числятся 22 страны.