Путин отметил успехи в сохранении численности амурского тигра

Президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы удалось добиться серьёзных результатов в сохранении и увеличении численности амурского тигра.

Об этом говорится в телеграмме, направленной участникам международного фестиваля «День тигра» во Владивостоке.

«Отрадно, что в последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее руководитель аппарата правительства России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал в интервью RT на полях Восточного экономического форума о восстановлении численности амурских тигров и успешной борьбе с браконьерством.