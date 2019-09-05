В правительстве России рассказали о работе по восстановлению численности амурских тигров

Руководитель аппарата правительства России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал в интервью RT на полях Восточного экономического форума о восстановлении численности амурских тигров и успешной борьбе с браконьерством.

«Сегодня мы можем уже говорить о достижении численности в размере 600 особей. Я напомню, что, в соответствии с принятой десять лет назад стратегией, мы должны к 2022 году достичь численности в 700 особей. Мы исходим из того, что эта цифра реальна, комфортна для человека в плане его взаимоотношений, возможных конфликтов с тигром, именно эта численность обеспечивает генетическое разнообразие. Наши специалисты говорят о том, что если ничего не произойдёт, то эта цифра к 2022 году вполне достижима. Во всяком случае та математическая модель, которая создана, говорит о том, что мы должны это сделать и у нас есть все возможности», — сказал Чуйченко.

Кроме того, руководитель аппарата правительства рассказал об успешной борьбе с браконьерством, в результате которой удалось снизить число убийств тигров.

«У нас есть экспертные оценки, в соответствии с которыми раньше от браконьеров погибало в районе 60—80 особей в год. Сейчас эти цифры снижены и составляют около 20 особей в год. Мы победили так называемое бытовое браконьерство, которым занимались местные люди или просто охотники, потому что ещё лет пять назад застрелить тигра считалось доблестью», — отметил он.

По мнению Чуйченко, успешно бороться с браконьерством также может помочь ужесточение наказания. Так, правительством России ранее был внесён законопроект, который уже прошёл два чтения.

«Будем надеяться, что наказание будет ужесточено и, соответственно, эта категория преступлений перейдёт в категорию так называемой средней тяжести», — заключил он.

В июле телеканал RTД и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили фрагмент совместного документального фильма «Дикие и свободные», приуроченного к 25-летию работы фонда в России.