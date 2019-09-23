Космический корабль «Орёл» будет универсальным

Короткая ссылка
Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орёл», ранее известного как «Федерация».

«Транспортный корабль нового поколения согласно техническому заданию предназначен для осуществления полётов на околоземную и за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Универсальная версия будет разработана вместо разработки отдельных версий для полётов на околоземную орбиту и к Луне.

Также в госкорпорации отметили, что новый космический корабль должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью.

9 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что лётные испытания космического корабля «Орёл» планируется завершить в 2028 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить