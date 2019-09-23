Космический корабль «Орёл» будет универсальным

Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орёл», ранее известного как «Федерация».

«Транспортный корабль нового поколения согласно техническому заданию предназначен для осуществления полётов на околоземную и за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Универсальная версия будет разработана вместо разработки отдельных версий для полётов на околоземную орбиту и к Луне.

Также в госкорпорации отметили, что новый космический корабль должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью.

9 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что лётные испытания космического корабля «Орёл» планируется завершить в 2028 году.