Российский космический корабль «Федерация» решили назвать «Орёл»
- РИА Новости
«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орёл». Название военного первого парусного корабля, который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые, и поднят триколор современный российский», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявляли, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
В апреле ФАН со ссылкой на Роскосмос сообщал, почему было решено сменить названия корабля «Федерация».