Российский космический корабль «Федерация» решили назвать «Орёл»

Короткая ссылка
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новый российский пилотируемый космический корабль, называвшийся ранее «Федерация», решили назвать «Орёл».
Российский космический корабль «Федерация» решили назвать «Орёл»
  • РИА Новости

«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орёл». Название военного первого парусного корабля, который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые, и поднят триколор современный российский», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявляли, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».

В апреле ФАН со ссылкой на Роскосмос сообщал, почему было решено сменить названия корабля «Федерация».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить