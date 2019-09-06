Российский космический корабль «Федерация» решили назвать «Орёл»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новый российский пилотируемый космический корабль, называвшийся ранее «Федерация», решили назвать «Орёл».

«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орёл». Название военного первого парусного корабля, который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые, и поднят триколор современный российский», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявляли, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».

В апреле ФАН со ссылкой на Роскосмос сообщал, почему было решено сменить названия корабля «Федерация».