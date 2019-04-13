В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.
«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, «Орёл», «Флаг» или «Аист», — заявили в «Роскосмосе».
В госкорпорации добавили, что в настоящее время это является «лишь идеей».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить.
Также он сообщал, что корабль «Федерация» не будет использоваться для полётов к Международной космической станции.