В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, «Орёл», «Флаг» или «Аист», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что в настоящее время это является «лишь идеей».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить.

Также он сообщал, что корабль «Федерация» не будет использоваться для полётов к Международной космической станции.