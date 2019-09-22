Российские студенты проведут испытания в космосе

Студенты МГТУ имени Баумана планируют протестировать на двух малых космических аппаратах «Ярило» солнечный парус «Одуванчик», а также испытать в стратосфере Земли аппарат «Снежинка».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после окончания срока активного существования оба спутника «Ярило» будут пассивно сведены с орбиты с использованием солнечного паруса.

Также уточняется, что в рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса.

9 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что лётные испытания космического корабля «Орёл» планируется завершить в 2028 году.