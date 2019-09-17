Космонавт оценил возможное возвращение пистолета в экипировку

Космонавт Олег Кононенко поддержал идею возвращения пистолета в экипировку. По его мнению, оружие позволит обороняться от диких животных при возвращении на Землю.

«Возможно, нам нужно оружие — диких животных никто ещё не исключал на Земле. Это оружие было исключено из состава НАЗ (носимый аварийный запас. — RT). И теперь просто в «Роскосмосе» решили подумать над этим, стоит ли это вернуть», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.

Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе со «Взглядом» заявил, что возвращение пистолета в НАЗ является хорошим и правильным решением.