Эксперт оценил возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
- РИА Новости
«Оно нужно в случае аварийной посадки в местах, где нет людей. Чтобы подавать сигналы и защищаться от диких животных», — заявил он.
Как считает Лазуткин, это хорошо и правильно.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса отечественных космонавтов.
Герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.