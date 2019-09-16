Эксперт оценил возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов

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Лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе со «Взглядом» оценил возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов.
Эксперт оценил возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
  • РИА Новости

«Оно нужно в случае аварийной посадки в местах, где нет людей. Чтобы подавать сигналы и защищаться от диких животных», — заявил он.

Как считает Лазуткин, это хорошо и правильно.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса отечественных космонавтов.

Герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.

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