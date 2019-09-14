«Роскосмос» сообщил об изменении высоты орбиты МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что Международная космическая станция (МКС) провела коррекцию своей орбиты, в результате чего высота её полёта была изменена.

Об этом говорится на сайте российской госкорпорации.

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции сегодня, 14 сентября 2019 года, проведена плановая коррекция её орбиты», — указывается в заявлении.

Отмечается, что для выполнения манёвра были включены двигатели служебного модуля «Звезда» МКС. Время их работы составило 39,5 секунды, в результате чего станция получила приращение скорости на 0,6 м/сек.

Ранее в NASA уточнили график ближайших выходов астронавтов в открытый космос.