В NASA уточнили график ближайших выходов астронавтов в открытый космос
Ожидается, что во время выходов в космос астронавты произведут замену аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции.
При этом изначально график предусматривал только два-три выхода в открытый космос в сентябре, а остальную часть миссии предстояло осуществить в январе 2020 года также во время двух-трёх выходов.
Планируется, что первые два выхода в открытый космос состоятся 27 сентября и 1 октября.
В июле сообщалось, что в 2019 году космонавты NASA осуществили три выхода в открытый космос — два в марте, один в апреле.