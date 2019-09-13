В NASA уточнили график ближайших выходов астронавтов в открытый космос

Астронавты осуществят пять выходов с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос в период с конца сентября до середины октября 2019 года. Об этом сообщили РИА Новости в NASA.

Ожидается, что во время выходов в космос астронавты произведут замену аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции.

При этом изначально график предусматривал только два-три выхода в открытый космос в сентябре, а остальную часть миссии предстояло осуществить в январе 2020 года также во время двух-трёх выходов.

Планируется, что первые два выхода в открытый космос состоятся 27 сентября и 1 октября.

В июле сообщалось, что в 2019 году космонавты NASA осуществили три выхода в открытый космос — два в марте, один в апреле.