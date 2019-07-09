Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос

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Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Выход в открытый космос с борта МКС по американской программе запланирован на 28 августа», — сказал собеседник агентства.

В 2019 году космонавты NASA осуществили три выхода в открытый космос — два в марте, один в апреле.

В настоящее время на МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.

В конце июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-11», на борту которого находились три члена экипажа МКС.

Российский космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства вернулись на Землю после того, как провели на орбите 204 дня. 

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