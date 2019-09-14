«Роскосмос» продолжит рассекречивать материалы лунной программы СССР

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В «Роскосмосе» намерены продолжить рассекречивание самых интересных документов о лунной программе СССР. Материалы будут опубликованы на сайте госкорпорации.

«Постоянно работаем в направлении рассекречивания самых интересных исторических материалов», — приводит РИА Новости слова представителя корпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что с космодрома Байконур 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, стартовал советский аппарат «Луна-2», который затем стал первым в истории объектом, достигшим Луны.

На сайте корпорации доступны такие документы, как докладная записка М.К. Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли», справка о траекториях полёта к Луне, постановление ЦК КПСС и СМ СССР о разработке первых космических аппаратов, обозначенных как «объекты Е», и другие.

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