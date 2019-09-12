Китай успешно запустил три спутника

Короткая ссылка
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
Китай успешно запустил три спутника
  • © NASA Johnson / Flickr

Сообщается, что запуск был осуществлён в 11:26 по местному времени (06:26 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

По данным агентства, аппарат ZY-1 02D будет применяться специалистами для изучения природных ресурсов, экологического мониторинга, предупреждения стихийных бедствий, охраны окружающей среды.

Ранее Россия предложила Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить