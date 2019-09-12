Китай успешно запустил три спутника
- © NASA Johnson / Flickr
Сообщается, что запуск был осуществлён в 11:26 по местному времени (06:26 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.
По данным агентства, аппарат ZY-1 02D будет применяться специалистами для изучения природных ресурсов, экологического мониторинга, предупреждения стихийных бедствий, охраны окружающей среды.
Ранее Россия предложила Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.