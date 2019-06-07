Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

«Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе — выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин во время выступления на ПМЭФ, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российской корпорации также предложил создать единую группировку дистанционного зондирования Земли.

«Вместе мы сможем многое», — подчеркнул Рогозин.

Ранее в Китае рассказали о переговорах по проведению совместного с Россией исследования Луны.