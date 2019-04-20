В Китае рассказали о планах совместного с Россией исследования Луны

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Россия и Китай ведут переговоры о проведении совместного исследования Луны в 2023 году российским аппаратом «Луна-26» и китайским зондом «Чанъэ-7». Об этом сообщили в Национальном космическом управлении КНР.
В Китае рассказали о планах совместного с Россией исследования Луны
  • РИА Новости

«Время запуска «Луны-26» практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда «Чанъэ-7», так что мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными», — рассказал РИА Новости заместитель директора центра исследований Луны и космоса Юй Гобинь.

Он уточнил, что в настоящее время обсуждаются детали сотрудничества в данной сфере.

При этом, по его словам, точная дата миссии «Чанъэ-7» в 2023 году пока не определена.

В конце января сообщалось, что китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» вышла из двухнедельного спящего режима для продолжения исследования обратной поверхности Луны.

3 января впервые в истории зонд «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны.

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