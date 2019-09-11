Умер академик Энеев

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В возрасте 94 лет скончался академик РАН Тимур Энеев, сообщает РИА Новости.
Умер академик Энеев

Отмечается, что он умер 8 сентября.

Именно Энеев в 1950-х годах предложил способ использования баллистического спуска космического аппарата с орбиты на Землю как средство безопасного возвращения космонавта из орбитального полёта.

Расчёты учёного по изменению орбиты спутника во время полёта в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Данное открытие было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.

В конце августа стало известно о смерти академика РАН Сергея Федотова. Он скончался в возрасте 88 лет.

Он в течение 33 лет был директором Института вулканологии ДВНЦ АН СССР — Института вулканологии ДВО РАН.

Ранее сообщалось, что профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов скончался на 97-м году жизни.

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