Умер географ Юрий Симонов

Профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов скончался на 97-м году жизни.

Об этом говорится на сайте географического факультета МГУ.

«Юрий Гаврилович был выдающимся советским и российским географом и геоморфологом. Область его интересов включала региональные, прикладные, исторические, методологические аспекты географии, динамической и региональной геоморфологии, морфометрического анализа рельефа, геоморфологического картографирования, геоинформатики, географического прогнозирования», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны он служил в рядах Советской армии и защищал родину в составе Западного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов.

Симонов является автором сотен научных работ и 14 лекционных курсов. Одним из итогов его кропотливой работы в последние годы стал трёхтомный труд «История географии в Московском университете».

Ранее в Москве в возрасте 87 лет скончался академик, директор астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева Николай Кардашёв.