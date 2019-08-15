Умер географ Юрий Симонов

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Профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов скончался на 97-м году жизни.
Умер географ Юрий Симонов
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Об этом говорится на сайте географического факультета МГУ.

«Юрий Гаврилович был выдающимся советским и российским географом и геоморфологом. Область его интересов включала региональные, прикладные, исторические, методологические аспекты географии, динамической и региональной геоморфологии, морфометрического анализа рельефа, геоморфологического картографирования, геоинформатики, географического прогнозирования», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны он служил в рядах Советской армии и защищал родину в составе Западного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. 

Симонов является автором сотен научных работ и 14 лекционных курсов. Одним из итогов его кропотливой работы в последние годы стал трёхтомный труд «История географии в Московском университете». 

Ранее в Москве в возрасте 87 лет скончался академик, директор астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева Николай Кардашёв.

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