Названа дата возвращения робота FEDOR на Землю
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«Расстыковка корабля «Союз МС-14» от модуля «Звезда» планируется 6 сентября в 21:14 мск», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦНИИмаш.
В 23:37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты.
Приземление спускаемого аппарата планируется 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.
Ранее сообщалось, что робота FEDOR включили перед отправкой на Землю.