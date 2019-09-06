Названа дата возвращения робота FEDOR на Землю

Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту покинет МКС и приземлится в Казахстане в ночь на 7 сентября.

«Расстыковка корабля «Союз МС-14» от модуля «Звезда» планируется 6 сентября в 21:14 мск», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦНИИмаш.

В 23:37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты.

Приземление спускаемого аппарата планируется 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

Ранее сообщалось, что робота FEDOR включили перед отправкой на Землю.