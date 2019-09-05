Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю

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Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полётами (ЦУП) включил российского человекоподобного робота FEDOR перед его отправкой на Землю.
Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю
  • © РИА Новости / КЦ «Южный»/ ЦЭНКИ

«Робот включён, зелёные (индикаторы. — RT) горят», — цитирует его ТАСС.

Ранее FEDOR сообщил в своём Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно. 

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС. 

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