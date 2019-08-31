FEDOR пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

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Российский человекоподобный робот FEDOR сообщил на своей странице в Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.
FEDOR пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
  • © Роскосмос

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — указывается в сообщении.

Ранее Овчинину с трудом удалось включить электропитание робота FEDOR на борту МКС.

«Может, по ней (кнопке включения электропитания. — RT) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал космонавт, пытаясь включить робота.

Позднее FEDOR включился, о чём Овчинин сообщил в ЦУП.

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно. 

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС. 

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