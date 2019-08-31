FEDOR пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Российский человекоподобный робот FEDOR сообщил на своей странице в Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — указывается в сообщении.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.

Ранее Овчинину с трудом удалось включить электропитание робота FEDOR на борту МКС.

«Может, по ней (кнопке включения электропитания. — RT) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал космонавт, пытаясь включить робота.

Позднее FEDOR включился, о чём Овчинин сообщил в ЦУП.

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.