FEDOR пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
- © Роскосмос
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — указывается в сообщении.
Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb— FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.
Ранее Овчинину с трудом удалось включить электропитание робота FEDOR на борту МКС.
«Может, по ней (кнопке включения электропитания. — RT) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал космонавт, пытаясь включить робота.
Позднее FEDOR включился, о чём Овчинин сообщил в ЦУП.
27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.
Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.
Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.