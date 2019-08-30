Космонавтам на МКС не сразу удалось включить робота FEDOR

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота FEDOR на борту МКС, информирует РИА Новости.

«Может, по ней (кнопке включения электропитания. — RT) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал он, находясь в модуле «Поиск».

Как отмечает агентство, коллега Овчинина в модуле «Звезда» Александр Скворцов был облачён в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.

Специалисты Центра управления полётами предложили космонавтам заменить аккумуляторные батареи в роботе, однако вскоре Овчинин сообщил, что у него получилось включить электропитание FEDOR.

«Я включил его. Раз 10—15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», — сказал он.

Позднее Скворцов смог пошевелить пальцами робота.

«О, FEDOR тут пальцами шевелит», — подтвердил Овчинин.

Затем управляемый Скворцовым робот поработал руками с отвёрткой, ключами и электрическими соединителями.

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая стыковка была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая возникла во время стыковки корабля.

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.