Путин прокомментировал стыковку с МКС «Союза» с роботом FEDOR

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая возникла во время стыковки космического корабля «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом FEDOR на борту с Международной космической станцией (МКС).

«Знаем, что ситуация в чём-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Отмечается, что это было сказано после того, как Путин в павильоне ГК «Роскосмос» связался по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

«Надеюсь, что всё пойдёт дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но всё это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы», — отметил президент.

Вместе с этим глава России выразил надежду, что FEDOR поможет космонавтам в их работе и окажет всю необходимую поддержку.

Как отмечает агентство, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший павильон вместе с Путиным, также пожелал российским космонавтам успешного завершения миссии на МКС.

Ранее космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к МКС со второй попытки. Первая стыковка была предпринята 24 августа. Попытка прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.

Позднее было опубликовано видео успешной стыковки корабля со станцией.

Подробнее — в материале RT.