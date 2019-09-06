Путин намерен посетить космодром Восточный

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Российский лидер Владимир Путин намерен посетить после завершения рабочей программы во Владивостоке космодром Восточный. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщается, что Путин намерен провести совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.

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