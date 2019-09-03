Робот FEDOR рассказал о работе с дрелью на МКС

Российский человекоподобный робот FEDOR рассказал на своей странице в Twitter о работе с электродрелью на борту Международной космической станции (МКС).

«Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности», — сообщил FEDOR.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.

Он отметил, что «работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина».

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.