Россия запустит миссию по исследованию Солнца
«Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку», — сообщили в центре.
Исследователи планируют, что спутники смогут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне, а также помогут получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды.
Указывается, что данные будут передаваться на Землю три-четыре раза в сутки.
Ранее сообщалось, что в России начнут производить жидкостные ракетные двигатели РД-171МВ.