Россия запустит миссию по исследованию Солнца

МГТУ им. Н. Э. Баумана вместе с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева разработали наноспутники проекта «Ярило» для исследования Солнца. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Молодёжный космический центр МГТУ.

«Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку», — сообщили в центре.

Исследователи планируют, что спутники смогут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне, а также помогут получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды.

Указывается, что данные будут передаваться на Землю три-четыре раза в сутки.

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