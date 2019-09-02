Эксперт оценил возможные негативные последствия магнитных бурь

Доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей в беседе с радио Sputnik оценил возможные негативные последствия магнитных бурь.

«Это большой комплекс разных последствий. Начиная от тех мест, где летают спутники, — меняются их орбиты, поэтому их нужно будет пересчитывать, может нарушаться радиосвязь, работа навигационных систем», — заявил он.

По статистике, отметил эксперт, в этот период чаще происходят сердечные приступы, вызовы скорой помощи. Он напомнил, что магнитные возмущения влияют на капиллярный кровоток.

Как отметил Чашей, для полностью здоровых людей опасности нет.

Эксперт указал и на финансовые потери в результате магнитных бурь. В качестве примера он привёл Канаду, когда целая провинция (Квебек) осталась без света.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил ситуацию с повышением температуры на Земле.