Эксперт оценил ситуацию с повышением температуры на Земле

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил ситуацию с повышением температуры на Земле.

«Температура повышается, так оно и есть, никуда не деться. Негативные последствия этого, конечно же, проявляются в виде всевозможных погодных аномалий», — заявил он.

Как напомнил эксперт, есть Парижское соглашение, которое в определённом смысле пытается противоборствовать изменениям климата.

По мнению Киселёва, какие бы действия в настоящее время ни предпринимались, ждать, что через три года — пять лет всё встанет на место или будут заметны серьёзные улучшения, не приходится. Эксперт добавил, что все меры работают на будущие поколения.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщения о том, что 2019 год может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений.