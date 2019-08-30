Стала известна продолжительность вывода спутника MEV-1 на орбиту в сентябре
«Продолжительность выведения MEV-1 — второго в паре спутников — на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
31 июля «Протон-М» доставили на космодром Байконур с ракетно-космического завода Центра Хруничева.