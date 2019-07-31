«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре Хруничева.
«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена с ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.