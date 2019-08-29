Археологи рассказали о находках, сделанных в Кабардино-Балкарии в 2019 году

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Начальник Объединённой северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН Анна Кадиева в беседе с порталом «Юга.ру» рассказала о находках, сделанных в 2019 году.
Археологи рассказали о находках, сделанных в Кабардино-Балкарии в 2019 году
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«У нас в этом году несколько богатых кобанских погребений. Из них одно — с красивым ожерельем. В его состав входит подвеска в виде фигурки оленя, а также две подвески в виде птиц с головами собак и крупными бубенчиками. Они сделаны из бронзы», — заявила она.

Ещё одной находкой стали спиральные браслеты. Все артефакты датируются VIII—VII веками до н. э.

Другие погребения, датируемые I—II веками н. э., являются сарматскими. Там обнаружили жертвенную яму со шкурой коня, сосуд и скелеты человека и лошади.

Раскопки проходили на могильнике Заюково-3.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году.

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