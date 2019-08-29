Участник проекта по созданию робота FEDOR рассказал о программе

Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый в беседе с Nation News оценил его перспективы после возвращения с Международной космической станции (МКС).

«Программа заложена на несколько лет вперёд: есть команда, которая занимается созданием профессий и функций для него. Робот будет обучаться естественным образом проходить полосу препятствий, управлять автомобилем, пользоваться инструментами, вытаскивать людей из опасных локаций и другим функциям», — заявил он.

Как подчеркнул Белый, FEDOR настолько универсален, что совершенно не факт, что его будущее связано с космосом.

Эксперт также заявил, что робот показал интересные возможности в военном плане — отдельные системы могут быть использованы в мобильных комплексах на колёсной или гусеничной базе. Также это робот-спасатель, промышленный робот. Он способен обслуживать технику там, где есть токсичные отходы.

«В будущем, думаю, ни один критический объект не будет запущен в эксплуатацию без наличия 20—30 подобных роботов», — добавил Белый.

Ранее герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» МКС.