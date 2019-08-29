В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз». Об этом информирует ТАСС.

«Для запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договорённость, в частности с Роскосмосом. Пока такой договорённости нет», — заявил Вернер.

Он отметил, что в настоящий момент решение не принято, «это будет рассматриваться в будущем».

Вернер также сообщил, что в ходе встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным европейская сторона выразила свою готовность достичь договорённость о дальнейшей доставке астронавтов ЕКА на «Союзах».

Ранее глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС, а заменит их американскими кораблями.

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