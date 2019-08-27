Космонавт прокомментировал стыковку «Союза МС-14» с роботом FEDOR к МКС

Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с Nation News прокомментировал стыковку «Союза МС-14» с первым отечественным человекоподобным роботом FEDOR к Международной космической станции (МКС).

По словам Виноградова, никаких переживаний после первой несостыковки не было.

«Мы освободили тот стыковочный узел, который работал без замечаний, и наш экипаж блестяще с этим справился», — сказал он.

Кроме того, космонавт отметил, что с помощью робота удалось решить некоторые технические задачи на будущее. Как пояснил Виноградов, FEDOR неплохо работал на Земле, а в полёте показал, что устойчиво держит перегрузки и динамику.

«Это начало, первая попытка, когда мы испытывали новый корабль и робота», — добавил он.

Ранее Виноградов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от использования российских ракет «Союз».