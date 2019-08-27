Рогозин назвал крайне важными отношения с Турцией в космической сфере
- РИА Новости
«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности», — цитирует Интерфакс Рогозина.
По его словам, такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства.
«Турция — страна с такого рода амбициями, Россия — страна с амбициями и технологиями. Мы готовы этими технологиями делиться», — добавил он.
Ранее Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.