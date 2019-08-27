Рогозин назвал крайне важными отношения с Турцией в космической сфере

Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности», — цитирует Интерфакс Рогозина.

По его словам, такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства.

«Турция — страна с такого рода амбициями, Россия — страна с амбициями и технологиями. Мы готовы этими технологиями делиться», — добавил он.

Ранее Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.