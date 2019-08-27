Робот FEDOR опубликовал запись в Twitter после стыковки

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Робот FEDOR в своём Twitter извинился за задержку на пути к Международной космической станции.
Робот FEDOR опубликовал запись в Twitter после стыковки

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — говорится в сообщении FEDOR. 

Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.

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