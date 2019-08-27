Робот FEDOR опубликовал запись в Twitter после стыковки

Робот FEDOR в своём Twitter извинился за задержку на пути к Международной космической станции.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — говорится в сообщении FEDOR.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) 27 августа 2019 г.

Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.