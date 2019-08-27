«Роскосмос» создаст комиссию для оценки состояния МКС

Госкорпорация «Роскосмос» создаёт комиссию, которая оценит состояние систем Международной космической станции.

«Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов», — цитирует РИА Новости главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Отмечается, что решение принято после поломки аппаратуры сближения и стыковки «Курс», которая помешала кораблю «Союз МС-14» пристыковаться к станции в субботу, 24 августа.

Ранее космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.