Первый космонавт из ОАЭ проведёт на орбите МКС 16 экспериментов
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«В первый раз эмиратский и арабский космонавт примет участие в проведении научных миссий в космосе», — цитирует аль-Шаабани РИА Новости.
По его словам, космонавт из ОАЭ будет участвовать в научных экспериментах в сотрудничестве с международными космическими корпорациями и в простых научных опытах, предложенных эмиратскими школьниками, а также примет участие в нескольких образовательных проектах.
В качестве международных партнёров на время проведения экспериментов выступят NASA, «Роскосмос», Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований.
Аль-Шаабани уточнил, что шесть из 16 экспериментов, которые планируется провести на МКС, будут связаны с влиянием невесомости.
При этом впервые реакция человеческого организма на невесомость будет изучена до и после полёта: будет изучена работа сердечно-сосудистой, костной, эндокринной системы космонавта.
В июне катарский шеф-повар рассказала о рационе первого космонавта из ОАЭ на МКС.
Ожидается, что 25 сентября «Союз МС-15» запустят на МКС с экипажем, в составе которого будет космонавт «Роскосмоса», а также астронавты NASA и ОАЭ.