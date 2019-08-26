Первый космонавт из ОАЭ проведёт на орбите МКС 16 экспериментов

Первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 25 сентября, проведёт на орбите 16 экспериментов, заявил глава Дубайского космического центра Юсиф Хамад аль-Шаабани.

«В первый раз эмиратский и арабский космонавт примет участие в проведении научных миссий в космосе», — цитирует аль-Шаабани РИА Новости.

По его словам, космонавт из ОАЭ будет участвовать в научных экспериментах в сотрудничестве с международными космическими корпорациями и в простых научных опытах, предложенных эмиратскими школьниками, а также примет участие в нескольких образовательных проектах.

В качестве международных партнёров на время проведения экспериментов выступят NASA, «Роскосмос», Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований.

Аль-Шаабани уточнил, что шесть из 16 экспериментов, которые планируется провести на МКС, будут связаны с влиянием невесомости.

При этом впервые реакция человеческого организма на невесомость будет изучена до и после полёта: будет изучена работа сердечно-сосудистой, костной, эндокринной системы космонавта.

В июне катарский шеф-повар рассказала о рационе первого космонавта из ОАЭ на МКС.

Ожидается, что 25 сентября «Союз МС-15» запустят на МКС с экипажем, в составе которого будет космонавт «Роскосмоса», а также астронавты NASA и ОАЭ.