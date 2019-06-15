Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС

Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.

Отмечается, что он будет питаться такими блюдами как мадруба, салуна, маджбус и балалит.

«Основные ингредиенты кухни в странах на Аравийском полуострове, а она похожа во всех странах, незначительно различаются отдельные ингредиенты, — рис, мясо или курица, морепродукты, рыба», — сообщила ат-Тамими.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС), в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».

В феврале сообщалось, что государственная комиссия утвердила программу полётов на МКС на 2019 год.

Отмечалось, что 25 сентября «Союз МС-15» будет запущен на МКС с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса», астронавтов NASA и ОАЭ.