Корабль «Союз» с роботом FEDOR выполнил корректирующий манёвр
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Об этом в ходе переговоров, которые транслировало NASA, заявил руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
«Импульс прошёл нормально, так что завтра у нас в шесть с копейками стыковка», — цитирует его Интерфакс.
24 августа корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. По словам Соловьёва, это произошло из-за «ранее не встречавшихся колебаний».
Повторная попытка стыковки корабля к МКС запланирована на утро вторника, 27 августа.