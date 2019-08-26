Корабль «Союз» с роботом FEDOR выполнил корректирующий манёвр

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту выполнил корректирующий манёвр перед повторной попыткой стыковки с Международной космической станцией.

Об этом в ходе переговоров, которые транслировало NASA, заявил руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

«Импульс прошёл нормально, так что завтра у нас в шесть с копейками стыковка», — цитирует его Интерфакс.

24 августа корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. По словам Соловьёва, это произошло из-за «ранее не встречавшихся колебаний».

Повторная попытка стыковки корабля к МКС запланирована на утро вторника, 27 августа.