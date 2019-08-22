Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем

Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«По текущему плану корабль Crew Dragon впервые с экипажем должен отправиться на МКС 30 декабря», — рассказал источник.

При этом он отметил, что эта дата предварительная и возможна дальнейшая отсрочка запуска.

1 июня первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.