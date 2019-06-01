Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Короткая ссылка
Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.

«Завершили обучение на (тренажёре. — RT) российского сегмента (МКС. — RT) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли. Ещё один шаг выполнен на пути к первому пилотируемому полёту SpaceX на МКС» — написал в Twitter астронавт NASA Роберт Бенкен.

Бенкен и Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.

В прошлом году сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск намерен отправить астронавтов на корабле Crew Dragon на МКС в апреле 2019 года. Позднее стало известно, что срок откладывается до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить