Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.

«Завершили обучение на (тренажёре. — RT) российского сегмента (МКС. — RT) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли. Ещё один шаг выполнен на пути к первому пилотируемому полёту SpaceX на МКС» — написал в Twitter астронавт NASA Роберт Бенкен.

Бенкен и Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.

В прошлом году сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск намерен отправить астронавтов на корабле Crew Dragon на МКС в апреле 2019 года. Позднее стало известно, что срок откладывается до конца года.