Археологи обнаружили «загадочное погребение» на раскопках в Керчи

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Археологи обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи пустой саркофаг, который мог использоваться во второй половине VI веке до н. э.
Археологи обнаружили «загадочное погребение» на раскопках в Керчи
  • ©Jan Woitas globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Нами обнаружено необычное, загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», — рассказал РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

По его словам, внутри гробницы археологи ничего не обнаружили, при этом перекрывавшая могилу каменная плита осталась нетронутой.

«Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации, или пустое захоронение было сделано в память о человеке, умершем на чужбине», — уточнил Бутягин.

Ранее археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до н. э.

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