Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
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«Формулировка «приблизится к Земле» звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии миллион километров — это в два с половиной раза дальше, чем до Луны», — заявил он.
По его словам, вероятность столкновения с Землёй отсутствует.
Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН отметил, что абсолютно никакой опасности нет.