Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский в беседе с телеканалом «Звезда» оценил сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.

«Формулировка «приблизится к Земле» звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии миллион километров — это в два с половиной раза дальше, чем до Луны», — заявил он.

По его словам, вероятность столкновения с Землёй отсутствует.

Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН отметил, что абсолютно никакой опасности нет.