Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй

Короткая ссылка
Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский в беседе с телеканалом «Звезда» оценил сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
  • © Роскосмос/Антон Шкаплеров

«Формулировка «приблизится к Земле» звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии миллион километров — это в два с половиной раза дальше, чем до Луны», — заявил он.

По его словам, вероятность столкновения с Землёй отсутствует.

Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН отметил, что абсолютно никакой опасности нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить