Учёные не нашли связи между таянием арктических льдов и аномальными холодами

Необычно суровые зимы в Северной Америке и в Азии не вызваны таянием арктической ледяной шапки. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и Нидерландов.

Результаты работы публикует журнал Nature.

Исследователи заметили, что в те годы, когда льды в арктических регионах тают особенно быстро, в средних широтах Азии и Северной Америки случаются периоды аномально холодной погоды.

В качестве примера можно привести «полярный вихрь», поразивший Средний Запад США в начале 2019 года. Однако, как отмечается, установить связь между этими явлениями и понять их природу до сих пор не удавалось.

Учёные из Института возобновляемых энергоресурсов (Нидерланды), Королевского метеорологического института Нидерландов и Эксетерского университета (Великобритания) с помощью компьютерных моделей, описывающих климатические процессы, выяснили, что темпы таяния арктических льдов практически не влияют на сильные зимние холода в средних широтах.

Совпадение явлений по времени исследователи объясняют их общей причиной — спонтанными изменениями в движении глобальных атмосферных потоков.

В модели были заложены данные, полученные за 40 лет наблюдений за погодой.

Использование такого обширного массива информации позволило климатологам отфильтровать случайные погрешности.

Ранее исследователи из России и Великобритании разработали модель, которая предсказала повышение средней температуры на поверхности планеты на 2,5 °С в течение следующих 600 лет.