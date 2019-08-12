Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA

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Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).

«Максимально, согласно существующей сетке, астронавты NASA могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно $155 тыс. (около $13 тыс. в месяц)», — цитирует Келли РИА Новости.

Астронавт покинул NASA в 2016 году, совершив четыре полёта в космос, включая экспедицию на МКС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос» передавала, что в России оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. 

При этом у космонавтов также предусмотрены различные дополнительные надбавки к окладу.

Отмечалось, что, в целом, их зарплата сопоставима с окладами астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). 

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