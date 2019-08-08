СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов

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Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладами астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».
СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Отмечается, что российским космонавтам, состоящим на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», начисляют зарплату согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации». Издание указывает, что в «Роскосмосе» не назвали конкретные цифры.

Газета, ссылаясь на положение, добавляет, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. 

Также имеются существенные надбавки при успешном исполнении обязанностей. Представители указанных должностей могут получить ежемесячную надбавку до 25% от оклада, а также тринадцатую зарплату в конце года.

Указывается, что размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полётов в космос. В случае осуществления трёх и более полётов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере 120%.

Кроме того, полагается дополнительное единовременное денежное вознаграждение за полёты в космос. 

В июле экипаж российского корабля «Союз МС-13» перешёл на борт МКС.

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