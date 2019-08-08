СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов
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- РИА Новости
Отмечается, что российским космонавтам, состоящим на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», начисляют зарплату согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации». Издание указывает, что в «Роскосмосе» не назвали конкретные цифры.
Газета, ссылаясь на положение, добавляет, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей.
Также имеются существенные надбавки при успешном исполнении обязанностей. Представители указанных должностей могут получить ежемесячную надбавку до 25% от оклада, а также тринадцатую зарплату в конце года.
Указывается, что размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полётов в космос. В случае осуществления трёх и более полётов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере 120%.
Кроме того, полагается дополнительное единовременное денежное вознаграждение за полёты в космос.
В июле экипаж российского корабля «Союз МС-13» перешёл на борт МКС.